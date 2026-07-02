Карелия укрепляет связи с Беларусью: новые соглашения, лесная техника и "белорусская деревня"

Делегация Республики Карелия приняла участие в Форуме регионов Беларуси и России, который стал эффективной площадкой для переговоров и подписания новых соглашений. О сотрудничестве с областями Беларуси, работе совместного предприятия "Амкодор-Онега", планах по созданию "белорусской деревни" в Петрозаводске и развитии туризма рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев в "Актуальном интервью".

В рамках форума было подписано соглашение с Гродненской областью, а ранее, в Санкт-Петербурге, - с Витебской областью. "Планов очень много: развитие взаимной торговли, гуманитарные связи, туризм. В 2025 году более 10 тыс. белорусов отдохнули в Карелии, а жители нашей республики мечтают посетить Беларусь с целью санаторно-курортного лечения", - отметил заместитель премьер-министра правительства Карелии.

Совместное предприятие "Амкодор-Онега" работает в Петрозаводске уже более пяти лет. За это время выпущено более 300 единиц лесозаготовительной техники, которая востребована как в Карелии, так и за ее пределами. "Локация выбрана правильно, Карелия - лесная республика. В рамках импортозамещения предприятие занимает важную нишу в промышленности региона и всей России", - подчеркнул Олег Ермолаев.

В 2025 году техника "Амкодора" прошла испытания в арктических условиях на базе холдинга "Сегежа Групп" и была доработана с учетом пожеланий покупателя. Уже есть первые контракты. Кроме того, продлен специальный инвестиционный контракт по локализации производства, что подтверждает долгосрочные планы развития предприятия.

Одной из ярких инициатив стало создание в Петрозаводске "белорусской деревни" в крупнейшей региональной торговой сети - холдинге "Лотос". "Ведутся активные переговоры. В интерьерах белорусской деревни будут предлагаться лучшие белорусские товары, например, молочная, мясная продукция. Ее очень любят в Карелии, и проект найдет большой отклик у покупателей", - рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии.

Гродненская область, по словам представителя, является интересным регионом и в плане туризма, и в плане промышленности: там работают порядка 250 предприятий, 30 из которых крупные. "Карелия тоже туристический регион, но при этом промышленный. Мы уже увидели разные возможности взаимодействия. Уверен, будут новые договоренности между руководителями предприятий", - заключил Олег Ермолаев.