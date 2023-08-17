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Карьера на крови: как Элизабет Холмс продавала прибор-пустышку для анализа крови на дому
Американскую науку сотрясает новый скандал. Оказалось, что даже известные светила замешаны в системе обмана. Наука на Западе все чаще становится просто очередным способом заработать деньги. Хрестоматийный в этом плане пример - Элизабет Холмс.
В 2003 она основала свою компанию, стоимость которой уже через 11 лет превысила 10 млрд долларов.
Стартап Theranos предлагал крайне инновационное изобретение - прибор Edison для анализа крови прямо на дому. Достаточно одной капли и через пару минут пользователь обладает всей необходимой информацией. По словам Холмс, ее гаджет мог даже предсказать риск развития рака и других серьезных заболеваний.
Скромную блондинку в 2013 году журнал Time назвал одной из самых влиятельных женщин мира. За Холмс закрепился статус "Стива Джобса в юбке". Да, вот такую карьеру на крови девушка построила менее чем за 10 лет. Правда, в 2015 году все резко изменилось.
Громкий стартап оказался пустышкой, а Холмс - банальной обманщицей. Компания за все годы работы, вопреки обещаниям, так и не смогла представить доказательства эффективности своих методов. Самое удивительное, что мегамошенница отрицала свою вину до последнего. Лишь в ноябре 2022 года Федеральный суд Сан-Хосе приговорил Холмс к 11 годам лишения свободы.
Также ее обязали выплатить 452 млн долларов пострадавшим инвесторам. Правда есть один нюанс: по данным аудиторов, состояния и недвижимости у девушки сейчас нет, а заработок в тюрьме - менее доллара в час.
Как западные ученые занимаются плагиатом и фальсификацией, и сколько стоят обман и подлог. О фейковых исследованиях, абсурдных теориях и фабрикации данных вы узнаете в выпуске "Понятной политики".
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