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Карибские страны снизили взносы за гражданство в обмен на инвестиции
В условиях пандемии, которая лишила их доходов от туризма, островные государства снизили цены на получение гражданства по программам "золотых паспортов". Они, к слову, и выдаются в обмен на инвестиции. Как сообщает Bloomberg, Сент-Китс и Невис предлагает паспорта для семьи из 4 человек в обмен на 150 тысяч долларов, вложенных в фонд устойчивого развития. Раньше взнос достигал почти 200 тысяч. Условия программ получения гражданства изменили также Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда.
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