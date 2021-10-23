Карикатура нидерландской газеты NRC взорвала интернет

Карикатура нидерландской газеты NRC активно обсуждается в Сети. Так авторы видят участие Польши в строительстве современного Евросоюза. Ранее европейский парламент принял антипольскую резолюцию. Совет ЕС призвал инициировать судебное разбирательство из-за нарушения страной принципов верховенства европейских законов. Кроме того, было предложено отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Ведь тот, кто платит, хочет, чтобы слушали его музыку. А Польша лишь хитроумно использует свое положение.