Карл III собирается отречься от престола - монарх так и смог завоевать доверие подданных

Британский монарх Карл III может отречься от престола в пользу своего сына принца Уильяма. Об этом со ссылкой на биографа короля сообщает издание Daily Mail. Причиной вероятной отставки называют слабое здоровье монарха, который взошел на престол в возрасте 73-х лет. Также Карлу III так и не удалось завоевать доверие подданных, которым пользовалась его покойная мать Елизавета II. Поэтому он может последовать недавнему примеру датской королевы Маргреты Второй. В своем новогоднем обращении она объявила, что отправится в отставку 14 января, а на престол взойдет ее сын Фредерик.