Карлсон взял интервью у президента Ирана

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

Журналист уточнил, что интервью выйдет через несколько дней. "Целью интервью было расширить объем знаний, на основе которых американцы могли бы составить собственное мнение. Узнайте все, что сможете, а затем принимайте решение. Таково обещание Америки", - отметил он.

Как сообщается, Карлсон не задавал президенту Ирана вопросы о провале ядерной программы, так как понимал, что не получит ответа. Однако он узнал про цели Исламской республики.

По словам американского журналиста, за последние несколько месяцев его команда три раза просила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести интервью. Карлсон выразил надежду, что диалог между ними состоится.