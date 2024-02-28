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Карлсона предупредили о том, что его ждет по возвращении в США за интервью с Путиным
Соединенные Штаты, отказываясь от примата права, стремительно превращаются в полицейское государство. Накануне этогопоявились сразу две яркие иллюстрации. Журналист и блогер Такер Карлсон сообщил, что его настойчиво предупреждают о неизбежном аресте по возвращении домой. Причина: в коридорах власти крайне недовольны его интервью с Владимиром Путиным, которое набрало уже более 200 млн просмотров. Карлсон вместе с тем заявил, что к аресту готов и меняться в угоду американским властям не намерен.
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