Карлсона предупредили о том, что его ждет по возвращении в США за интервью с Путиным

Соединенные Штаты, отказываясь от примата права, стремительно превращаются в полицейское государство. Накануне этогопоявились сразу две яркие иллюстрации. Журналист и блогер Такер Карлсон сообщил, что его настойчиво предупреждают о неизбежном аресте по возвращении домой. Причина: в коридорах власти крайне недовольны его интервью с Владимиром Путиным, которое набрало уже более 200 млн просмотров. Карлсон вместе с тем заявил, что к аресту готов и меняться в угоду американским властям не намерен.