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Карнавальный сезон в Германии под угрозой срыва

На Германию обрушились дожди и шквалистый ветер. Его порывы достигают 100 километров в час. В целях безопасности в Дюссельдорфе, Кельне, Эммерихе, Эссенеи Зальцкоттене отменены карнавальные шествия. В других городах маршруты красочных парадов были сокращены. Сегодня в стране так называемый бешеный понедельник. Пока проведение карнавальных мероприятий в силе.

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