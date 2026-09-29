С 18 по 20 сентября 2026 года в курортном украинском Буковеле прошла учредительная конференция межгосударственного союза под названием "Карпатская восьмерка". Создавать разного рода интеграционные объединения в Центральной Европе - своеобразное хобби местного начальства.

Например, знаете ли вы о таких организациях, как Инициатива трех морей, Вишеградская четверка, "Бухарестская девятка", Совет государств Балтийского моря? Часть этих союзов друг от друга практически не отличается составом, разве что в одни еще и прибалтов запишут, а из других, напротив, выпишут. В "Карпатской восьмерке" состоят Украина, Румыния, Австрия, Чехия, Польша (состоит вообще всюду, где только можно состоять), Сербия, Венгрия, Словакия. Единственное, с Венгрией, произошло как в анекдоте: опять томительная неопределенность.

Сразу после учредительной конференции премьер Венгрии Петер Мадьяр объявил, что ни в какой "восьмерке" ноги его не будет, правда, сформулировал он это с мадьярской пышностью. "Я оказался в странной ситуации. Это словно бы в соседней деревне придумали создать футбольную команду, а потом позвонили и сообщили: ты в основном составе, только мяч купи!" - заявил он.

Иной мадьяр и не виноват, что он мадьяр - венгров как-то последние лет 100 принято интегрировать и дезинтегрировать, не спросив их, но вывод из создания "Карпатской восьмерки" можно сделать простой: люди собираются активно дружить, а Украина с Польшей уже даже знают против кого.

Владимир Зеленский:

"На Карпатах много практических задач, требующих постоянной координации. Нам нужна более развитая транспортная и логистическая инфраструктура, большие мощности для перевозки больших объемов грузов. Нам необходимо быстрее модернизировать дороги и железные дороги, нужна и военная мобильность, которая повысит нашу обороноспособность".

Владимир Зеленский

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что одним из результатов саммита должно стать укрепление устойчивости в социальной и инфраструктурной сферах. "Россия ведет боевые действия уже вблизи границ Европейского союза и НАТО. 13 сентября вблизи польской границы, на пограничном переходе "Дорогуск-Ягодин", была совершена атака беспилотника. Мы должны устранить подобные угрозы, продолжая оказывать давление на Россию с целью прекращения войны. Мир придет не через уступки, а через рост издержек войны для Москвы", - считает польский политический деятель.

Однако из всех собравшихся даже просто общая граница с Россией есть только у Польши с Украиной. Остальным же довольно странно создавать собственную оборонительную инфраструктуру против русских. Сербское руководство вообще в России врага не видит, учитывая, что давят на страну исключительно с Запада и обкорнать пытаются именно евроатлантисты, Президент Сербии Александр Вучич (с июня 2017 года по сентябрь 2026-го) готов дружить по-карпатски крепко, но только не окопной дружбой.

Александр Вучич:

"Это очень важная для нас инициатива, потому что мы всегда ориентировались на страны бывшей Югославии, смотрели на Запад, но, как стало очевидно, ошибались. Я считаю, что развитие и укрепление отношений в большом Карпатском регионе может иметь огромное значение".

Александр Вучич

Единственное в составе всех перечисленных союзов является неизменным - в них практически нет государств-доноров, сплошь одни реципиенты. Иногда встречается в качестве свадебного генерала какая-нибудь Австрия или Германия, но у них и без того не счесть финансовых обязательств. В итоге каждой новой "восьмерке" достаются сущие пустяки, только чтобы очередную ежегодную конференцию собрать. Есть еще Евросоюз и НАТО. У одного есть деньги, у другого - оружие. Возможно, это их и собираются превратить в рог денежного изобилия для новой организации. Вообще-то, если в Карпатах собрались несколько мужчин, они называют себя "гайдуками" и отправляются грабить. Это почтенный вековечный местный промысел, а про самих гайдуков сложена тысяча хвалебных песен.

Судя по всему, "Карпатская восьмерка" призвана обеспечить работой пару тысяч бюрократов, где будут собираться вместе региональные лидеры и даровать сознание собственной значимости. На очередное курортное заседание будут съезжаться сотни журналистов, а это командировочные, фуршеты, наем гостиниц, заказ такси - худо-бедно, но все-таки приличный впрыск денежных средств для любого провинциального городка, через который не течет большой туристический поток.

Понятно, "восьмерка" построит пару рокадных дорог, объявит о чипировании медведей в Карпатах и о создании егерских патрулей для отлова российских шпионов, если Евросоюз выделит бюджеты, 10-кратно покрывающие расходы. Вопрос только состоит в том, нужна ли ЕС еще одна пиявкообразная структура с гарантированно немалым аппетитом?

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