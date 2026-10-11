Европейский совет продолжает "пренебрегать проблемами европейцев в пользу коррумпированного режима Зеленского". Евродепутат от Люксембурга предложил называть вещи своими именами и переименовать Европейский совет в Украинский.

Фернан Картайзер, евродепутат от Люксембурга:

"Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским".

Ранее Картайзер назвал Украину черной дырой. Он подчеркивает: Евросоюз просто не в состоянии удовлетворить все требования Киева по оказанию финансовой помощи.