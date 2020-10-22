Картина Бэнкси "Покажи мне Моне" продана за $9,8 млн

Аукционный дом "Сотбис" продал анонимному азиатскому коллекционеру картину Бэнкси "Покажи мне Моне". Полотно ушло с молотка без малого за 10 миллионов долларов. Собственный рекорд Бэнкси, однако, не побит: в прошлом году другая его картина, изображающая обезьян в британском парламенте, была реализована за 12 миллионов. Этот художник, знаменитый своими полотнами-граффити, остается самым дорогим современным живописцем. Своими ценами его картины последние годы уверенно догоняют полотна старых мастеров.