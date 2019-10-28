Картина эпохи Возрождения была найдена на кухне на севере Франции

Во Франции за 24 с лишним миллиона долларов с аукциона продана картина эпохи Возрождения. Полотно итальянского мастера Чимабуэ "Поругание Христа", которое долгое время считалось утерянным, было найдено на кухне на севере Франции. Предполагается, что картина была написана в XIII веке. Шедевр обнаружили у 90-летней старушки, когда та попросила выбросить мусор из дома. Откуда у нее взялась картина, бабушка не помнит.