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Картина "Портрет женщины в белом" ушла с молотка в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов

Картина "Портрет женщины в белом" ушла с молотка в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов

Картина мексиканки Фриды Кало "Портрет женщины в белом" ушла с молотка в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов. Это почти рекорд для работ Кало-художницы. Ее купил частный коллекционер из Техаса.


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