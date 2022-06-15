Наш корреспондент Ксения Лебедева оказалась на месте событий в Донбассе и своими глазами увидела реальную картину происходящего. Смотрите прямо сейчас.

Мы сейчас в Донецке. Вот как выглядит мирная жизнь этого города. Ведь все чаще мы слышим о нем информацию в контексте войны.



Это мирный вечер, когда мамы с детьми играют в песочнице, катаются на качелях - эта жизнь ничем не отличается от нормальной, если бы не одно но.



Как нам объяснили местные жители, это работает артиллерия, которая размещается примерно в 30 километрах от города. За 8 лет жители Донбасса уже на слух определяют, из чего ведут обстрел: то ли "Град" летит, то ли "Точка У". Детей с детского сада учат правилам выживания в военное время.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/ba4/tfrvn9fmrmov6gb32xafvkn502uoh6zb.jpg

Коробка с мелками сохранилась лучше чем здание, в котором мы сейчас находимся. Это средняя школа № 22 г. Донецка. 30 мая сюда был нанесен первый удар ракетами и со стороны ВСУ, уже 4 июня его продублировали. В результате 10 тяжелых и 2 погибших учителей.



Я выскочила в коридор, навстречу бежали молодые учителя, окровавленные учителя. Я их завела сразу, вызвала скорую, начала их успокаивать. Просто отключила все эмоции. Показались потом какие-то люди в камуфляже. Именно они оказали первую помощь. Ольга Рачинская, директор СШ № 22 г. Донецка



Директор с горечью смотрит на то, что осталось от здания. Несмотря на это, готовы восстанавливать - не впервой. Построили школу в 1939-м, в 1943-м предки украинских нелюдей тоже пытались стереть ее с лица земли, но безуспешно. В этот раз им тоже не будут играть в поддавки.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/29e/1sespt06lzdq4573c4ataezl8gxkgajz.jpg

С военной точки зрения, логики никакой нет. Это больше психологическая составляющая, она пугает людей. Заставить, чтобы люди начали требовать прекращения боевых действий. И посеять панику. С военной точки зрения смысла нет. Здесь не железнодорожный узел, здесь нет аэродрома. Нет ни одного военного объекта. Здесь только жилые кварталы. Эдуард Басурин, пресс-секретарь военного командования ДНР



Кассетный смерч, снаряды 155 калибра натовского образца, пакеты.



"Градов" - и такое разнообразие сбрасывают на Донецк с завидной регулярностью.



Этот случай стал перевертышем - украинская сторона заявила, что обстрел ведет российская армия. Честно говоря, такому бреду в Донбассе, в частности в Донецке, не удивляются, просто готовят доказательную базу для трибунала.



Мы за семь лет старались настолько подготовить фундамент железобетонный для будущего трибунала по Украине и пытались зафиксировать это в каждом органе, который был доступен. На данный момент у нас отличная доказательная база всех военных преступлений, которые происходят в Донбассе. Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека ДНР



Удары были нанесены по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Удары наносят по социальным объектам. В частности, сейчас вы можете увидеть, как горела одна из больниц столицы Донбасса.



Мы сейчас находимся в укрытии. После того, как я бежала, нам пришлось спрятаться в одном из гаражей. И вот сейчас ребята, которые сопровождают нас, говорят, что недалеко от этого места находится не только та больница, которую я уже показала, рядом с ней автобус, но и здание МВД. Нельзя отрицать, что ВСУшники ведут прицельные удары.



Повылетавшие стекла жилых домов, поврежденные деревья - это последствия. 86 ракет из системы "Град", 14 ракет из системы "Ураган" и 32 снаряда артиллерии натовского калибра 155 миллиметров - и это не все перечисленное, чем порадовала армия Зеленского жителей Донецка - всего порядка 200 снарядов. Есть погибшие среди мирного населения.



Днем одна из ракет попала по местному рынку. Погибла мать с ребенком.



Во время обстрелов люди открывают подъезды, чтобы те, кто находится на улице, могли беспрепятственно спрятаться. Вот женщина вынесла сок, угостила и нас.



Это кусок снаряда системы "Град".



Очень сложно не верить тому, что ВСУшники специально обстреливают роддома, детские дома и больницы, школы, когда сам увидел прямое попадание какого-то снаряда прямо в крышу. Сейчас покажу.



Так выглядят последствия. Женщины в растерянности стоят в окнах роддома. Задают вопрос.



Судя по укреплениям, которые находятся у окон родильного дома в Донецке, женщины к этому уже привыкли и готовы рожать даже под обстрелами.



Спускаемся в самое безопасное место высотного здания роддома - это подвал.

