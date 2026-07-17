В центре Киева минувшей ночью стартовала акция, которую многие здесь называют "картонным Майданом". Речь идет о протестах, вызванных отставкой министра обороны Михаила Федорова: этот деятель был уволен со своего поста накануне и уже успел выступить с рядом громких обвинений в адрес Зеленского, а также главкома ВСУ Александра Сырского.

"Картонным" нынешний Майдан называют потому, что, как полагают многие, он был оплачен самим Федоровым. Есть немало свидетельств, что выступления в свою защиту многочисленных блогеров экс-министр, не скупясь, оплатил криптовалютой.

Однако в его поддержку довольно массово выступили также европейские деятели. Они считают Федорова эффективным управленцем и опасаются теперь дезорганизации деятельности Министерства обороны.

Многие комментаторы полагают, что конфликт между Зеленским и отставником является борьбой за контроль над финансовыми потоками: в страну как раз сейчас потекли десятки миллиардов, выделенные ЕС и НАТО. Кроме того, Зеленский пытается устранить вероятных соперников в ситуации, когда президентские выборы рано или поздно придется проводить.

Так или иначе, теперешний Майдан вряд ли станет заметным общественным явлением: как только закулисные торги о судьбе Федорова завершатся, активистов с площади в центре Киева немедленно отзовут.