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Картонные кровати для атлетов, взлетевшие до небес цены, угрозы терактов. Готов ли Париж к старту Олимпиады?
Ожидание спортивного праздника, который совсем скоро начнется в Париже, изрядно омрачено. Спортсмены и гости Олимпиады жалуются едва ли не на все. Например, выяснилось, что в номерах атлетам придется спать в буквальном смысле на картонных кроватях. Недовольные шутят, что это лучший контрацептив, хотя их шутка, возможно, недалека от истины, и организаторы преследовали именно такую цель. Парижские улицы напоминают огромный тюремный дворик: пешеходам приходится следовать вдоль мрачных решеток по предписанному начальством маршруту. Все жалуются на чудовищную дороговизну: ладно номера в отелях, которые теперь стоят от 1,5 тыс. евро за ночь, ладно билеты на Олимпиаду ценой в 2,5 тыс., но почему вдруг обычная кола вместо привычных 4 евро стоит теперь 14?
Вдобавок ко всему накануне появилось видео, в котором неизвестные угрожают терактами израильской сборной и спортсменам вообще. Делается это от имени ХАМАС, однако движение свое авторство не подтвердило. Французские власти вынуждены гадать - угрозы эти действительно серьезны или являются заурядной провокацией?
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