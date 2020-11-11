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Кастрюльные протесты: Украину охватили митинги недовольных рестораторов
В Украинетысячи недовольных рестораторов вышли на улицы в знак протеста против ковидныхограничений. Они требуют отменить карантин выходного дня и не закрыватьзаведения в 20:00, требуют компенсации утраченного дохода, замораживания иотмены налогов, моратория на проверки и материальной помощи. Массовые митингиохватили Киев, Одессу, Запорожье, Сумы, Львов, Винницу.
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