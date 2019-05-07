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Кастрюльный протест в Стамбуле
Стамбул охвачен массовыми протестами из-за отмены результатов выборов мэра, на которых в марте одержал победу кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Тысячи человек вышли на улицы мегаполиса, "вооружившись" сковородками и кастрюлями. Активисты в знак несогласия с решением ЦИК страны громко стучат по посуде. Демонстрантов звонкими сигналами поддерживают водители. Некоторые местные жители присоединяются к протесту, просто открыв окна. Напомним, Экрем Имамоглу получил на 15 тысяч голосов избирателей больше, чем представитель правящей "Партии справедливости и развития". Последняя результаты выборов опротестовала, заявив о многочисленных нарушениях. Новое голосование назначено на 23 июня. После отмены итогов выборов мэра Стамбула Евросоюз потребовал от Турции разъяснений.
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