Кастрюльный протест в Стамбуле

Стамбул охвачен массовыми протестами из-за отмены результатов выборов мэра, на которых в марте одержал победу кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Тысячи человек вышли на улицы мегаполиса, "вооружившись" сковородками и кастрюлями. Активисты в знак несогласия с решением ЦИК страны громко стучат по посуде. Демонстрантов звонкими сигналами поддерживают водители. Некоторые местные жители присоединяются к протесту, просто открыв окна. Напомним, Экрем Имамоглу получил на 15 тысяч голосов избирателей больше, чем представитель правящей "Партии справедливости и развития". Последняя результаты выборов опротестовала, заявив о многочисленных нарушениях. Новое голосование назначено на 23 июня. После отмены итогов выборов мэра Стамбула Евросоюз потребовал от Турции разъяснений.