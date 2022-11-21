Токаев одерживает уверенную победу на выборах президента Казахстана

Официальные итоги голосования опубликуют позднее, однако, по данным экзитполов, Токаев получил более чем 85%-ную поддержку граждан. Победителя уже поздравил экс-президент страны Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев, как только стали известны предварительные результаты, поблагодарил избирателей за доверие: президент пообещал, что продолжит последовательно проводить глубокую реформу государственного устройства страны, а также предупредил, что Казахстан ждут кардинальные экономические перемены.