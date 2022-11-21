Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана

По предварительным итогам Центризбиркома Казахстана, за действующего лидера отдали голос более 81 процента граждан. Явка на выборах составила свыше 69 процентов. Касым-Жомарт Токаев продолжит последовательно проводить глубокую реформу государственного устройства страны, а также обещает кардинальные экономические перемены в Казахстане.

Остальным пятерым кандидатам удалось получить в среднем от 2 до 3 % голосов. Окончательные итоги будут известны позже. В течение двух дней после подсчета голосов территориальные комиссии должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. К слову, соперники Токаева в президентской гонке уже поздравили его с победой на выборах.

