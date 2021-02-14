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Каталония: борьба за независимость в парламенте
В Каталонии сегодня пройдут парламентские выборы. Автономия изберетновый депутатский состав. Согласно последним опросам, большинство мандатовмогут получить сторонники независимости региона. Тем не менее, среди этоголагеря тоже существует раскол. Одни делают ставку на жесткую конфронтацию сМадридом, другие же - хотят двигаться к независимости постепенно. К слову, этивыборы снова внеочередные - уже пятые за последние 10 лет.
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