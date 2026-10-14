Каталонские фермеры на сотнях тракторов начали масштабный марш на Барселону. Колонны сельскохозяйственной техники парализовали движение на ключевых автотрассах региона.

Участники протеста намерены требовать от Мадрида выделения экстренной финансовой помощи для спасения хозяйств, радикального снижения налога на добавленную стоимость для местной сельхозпродукции, а также введения специальных сниженных тарифов на электроэнергию и топливо. Аграрии подчеркивают, что из-за резкого роста производственных расходов и отсутствия государственной поддержки отрасль оказалась на грани массового банкротства.

Фото: catalannews.com