Каталонский гнев. Каждую ночь в Барселоне настоящие уличные бои

А в это время центр Барселоны все меньше напоминает туристический город. Каждую ночь - настоящие уличные бои. Горят витрины, покрышки и мусорные контейнеры. На тротуарах баррикады. Полицейские для разгона толпы применяли то слезоточивый газ, то пенометы, то резиновые дубинки.



С конца недели в Каталонии продолжается всеобщая забастовка. Протестуют против приговоров, которые вынес Верховный суд Испании. Лидеров каталонских сепаратистов осудили на длительные тюремные сроки. Массовые протесты часто перерастают в беспорядки. Самой жесткой стала прошедшая неделя. Жертв нет, но пострадали сотни человек. Как остановить конфликт пока, похоже, не знает никто.



За ситуацией внимательно следит и посольство Беларуси в Испании. Дипломаты рекомендуют без необходимости не посещать людные места, а также быть максимально осторожными с личными вещами и особенно документами. Глава Женералитета Каталонии Ким Торра в субботу предложил официальному Мадриду без промедления начать переговоры. Власти Испании отказались.