Катар, Египет и Пакистан предложили США и Ирану прекратить огонь на 10 дней

На Ближнем Востоке пытаются остановить эскалацию. Катар, Египет, Пакистан и другие страны региона направили США и Ирану предложение о прекращении огня сроком на 10 дней.

По данным Axios, план предусматривает остановку боевых действий и восстановление движения судов через Ормузский пролив. Администрация президента США Дональда Трампа изучает документ и настоятельно рекомендует Израилю временно воздержаться от шагов, способных сорвать дипломатический процесс, однако Вашингтон готовится и к худшему сценарию.

Пентагон экстренно стягивает на Ближний Восток десятки истребителей и топливозаправщиков. Одновременно в наивысшую боевую готовность приведена армия Израиля. Если Тегеран или Белый дом отвергнут перемирие, регион столкнется с полномасштабной скоординированной военной кампанией. Посредники заявляют, что дипломатическое окно пока открыто, но счет идет на дни.