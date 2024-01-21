Катастрофу в стамбульском метро удалось предотвратить в последнюю минуту

В Стамбуле во время строительных работ буровая установка повредила туннель метро. Линия ведет в новый международный аэропорт к северу от города. Инцидент обошелся без жертв, сообщают турецкие СМИ. Катастрофу удалось предотвратить в последнюю минуту: состав, который шел по этой линии, остановился из-за отключения электросистемы. Сейчас движение поездов остановлено полностью.