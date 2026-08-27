Катер с нелегалами сбил 17-летнюю туристку на Сардинии

Чрезвычайное происшествие на курорте Италии: у берегов Сардинии катер с нелегальными мигрантами сбил 17-летнюю девушку.

Пострадавшая находилась в воде вместе с друзьями, когда в зону купания на высокой скорости зашло судно с гражданами Алжира.

В результате столкновения девушка получила несколько переломов, потеряла сознание и едва не утонула. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

По информации местных правоохранительных органов, лодка с нелегалами двигалась с грубым нарушением правил безопасности. Полиция Италии проводит расследование инцидента, на месте происшествия усилены меры контроля.