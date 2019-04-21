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Католики, лютеране и представители других протестантских церквей празднуют сегодня Пасху
Примерно два часа назад в Ватикане завершилась торжественная месса в честь Светлого Воскресения Христова. Возглавлял богослужение Папа Римский Франциск.
На площади Святого Петра собрались тысячи католиков. Понтифик обратился к верующим с традиционным посланием "Граду и Миру". В своей проповеди глава Римско-католической церкви отметил, что молится о том, чтобы свет Воскресшего Христа сиял во тьме конфликтов по всему миру.
Эти кадры пришли из Франции. Пасхальная служба в Париже в этом году впервые за долгие годы походила в соборе Сен-Сюльпис, а не в Нотр-Даме. После пожара собор Парижской Богоматери закрыт.
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