Католики, лютеране и представители других протестантских церквей празднуют сегодня Пасху

Примерно два часа назад в Ватикане завершилась торжественная месса в честь Светлого Воскресения Христова. Возглавлял богослужение Папа Римский Франциск.



На площади Святого Петра собрались тысячи католиков. Понтифик обратился к верующим с традиционным посланием "Граду и Миру". В своей проповеди глава Римско-католической церкви отметил, что молится о том, чтобы свет Воскресшего Христа сиял во тьме конфликтов по всему миру.



Эти кадры пришли из Франции. Пасхальная служба в Париже в этом году впервые за долгие годы походила в соборе Сен-Сюльпис, а не в Нотр-Даме. После пожара собор Парижской Богоматери закрыт.