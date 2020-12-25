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Католики всего мира празднуют Рождество. С посланием "Граду и миру" обратился Папа Римский
Католики всего мира отмечают светлый праздник Рождества Христова. Это событие считается одним из самых главных в христианском календаре. По традиции центром торжеств стал Ватикан. В ночь на пятницу Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра. Ее начали раньше, чем обычно, из-за комендантского часа. А сегодня понтифик зачитал послание "Граду и миру", не с балкона собора, а из Апостольскогодворца. В своей речи Папа Римский говорил о страданиях людей по всему миру,причиной которых стала пандемия. Также он призвал к окончанию всех военныхконфликтов на планете.
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