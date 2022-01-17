Кацман: Стоимость газа для украинцев сравнялась с тарифами жителей Великобритании

Мэр украинского города Шостка пожаловался на сумасшедшую стоимость газа. Украина - одна из немногих стран Европы, которая закупает голубое топливо исключительно по спотовым ценам, то есть текущим биржевым котировкам - это государство не заключало долгосрочных контрактов. Соответственно отопительный сезон протекает очень сложно: юридическим лицам отпускают газ по цене от полутора до двух тысяч долларов.



Местным теплоэнергетическим компаниям правительство обещало субсидировать более дешевые поставки гражданам, однако деньги либо запаздывают, либо их не намерены платить вовсе. Из-за дороговизны энергопоставок закрываются даже предприятия критического контура экономики, например, хлебопекарни и молокозаводы.

"Провальная энергетическая стратегия Киева привела к тому, что стоимость газа для украинцев, по сути, сравнялась с тарифами жителей Великобритании", - об этом в эфире телеканала Ukr-Live заявил политический эксперт Владимир Кацман.