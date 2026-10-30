Кая Каллас: Европейцы устали от украинского конфликта

Главе дипломатии ЕС становится все сложнее убеждать европейцев продолжать поддерживать Киев - слишком велика усталость населения от украинского конфликта. Об этом заявила сама Кая Каллас на саммите Евросоюза и Канады и призвала страны не прекращать помощь Украине.

Одной из главных тем встречи стало финансирование Киева в 2027 году. Еврокомиссия хочет выделить 45 млрд евро, еще 25 млрд Брюссель намерен получить от стран-партнеров, включая Великобританию и Канаду.