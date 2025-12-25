В Европе вдруг заметили, что введение санкций - это незаконная попытка посягнуть на суверенитет. К такому выводу там пришли сразу после ограничительных мер США против самой Европы.

Глава евродипломатии Кая Каллас обиделась на Вашингтон из-за санкций против европейских чиновников. Ранее американский госдеп обвинил старосветские власти в организованной цензуре американских интернет-платформ и ввел персональные рестрикции против пяти чиновников и общественных деятелей. В ответ Каллас назвала санкции "неприемлемыми" и "попыткой посягнуть на суверенитет" Европы, заявив, что у ЕС есть право самостоятельно регулировать свое информационное пространство. Вот такие двойные стандарты: западные политики, ранее поддерживавшие санкционную политику, теперь сами стали ее объектами и заговорили о суверенитете.