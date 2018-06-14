Кайман против самолета

Это кадры из США. Пассажиры лайнера сняли на видео, как по взлетной полосе ползает огромная рептилия. Из-за этого пришлось задержать один вылет. Впрочем, аллигатора ловить не стали. Спустя несколько минут он сам спокойно направился к водоему, расположенному рядом с аэропортом.