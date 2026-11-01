Казахстан изменил правила пересечения границы по безвизу для иностранцев

В Казахстане заработали новые правила въезда для иностранных граждан, имеющих право на безвизовый въезд. Отныне им необходимо будет заранее оформить электронное разрешение на пересечение границы. Такая предварительная регистрация потребуется в том числе всем гражданам ЕАЭС, включая белорусов.

С 1 ноября разрешение потребуется тем, кто пересекает границу в аэропорту Актау и в ряде наземных КПП. С 1 января - тем, кто прилетает в аэропорты Астаны и Алматы. А с 1 марта оно будет обязательным всюду.