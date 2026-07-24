Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру привели к тому, что остановлен экспорт нефти в Европу из Казахстана. По некоторым подсчетам, действия украинских военных угрожают лишить Астану половины валютной выручки.

За последние несколько дней ВСУ атаковали дронами сразу несколько казахстанских танкеров, в результате центральноазиатская республика была вынуждена остановить отгрузку нефти. Это уже привело к чрезвычайной ситуации в Румынии, где власти расконсервировали стратегические резервы из-за возникшего дефицита: две трети закупаемой Бухарестом нефти имеет казахстанское происхождение.

Действия ВСУ наносят ущерб и даже грозят политической стабильности в том числе нейтральных стран и стран - союзниц Украины: та же Румыния просто не располагает возможностью заместить казахстанский импорт поставками из другого источника.