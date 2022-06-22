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Казахстан ищет украинский след в январских беспорядках
В Казахстане изучат возможную причастность к попытке январского госпереворота украинской "фабрики-троллей". Речь об армейских структурах Украины, которые занимаются активными информационными операциями в интернете. Прежде уже звучали обвинения, что четыре центра ВСУ, занятые информационно-психологическими провокациями, задействованы были в январских событиях. Тогда произошли погромы в крупнейших городах Казахстана. Погибли 240 человек, около 4,5 тысячи пострадали. Власти заявили, что попытка переворота была организована извне.
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