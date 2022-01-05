Казахстан охвачен беспорядками: толпы людей громят госучреждения, нападают на военных и гражданских

События в Казахстане продолжают стремительно развиваться. Сразу несколько крупных городов страны охвачены беспорядками. Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы, где крушат имущество и оборудование. Всего в результате атак экстремистов и радикалов пострадало не менее 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сожжены сотни автомобилей, из них 33 скорые и пожарные машины. В Алматы экстремисты разграбили оружейные магазины. Государственные учреждения частью разгромлены, частью стали объектами поджогов - горели мэрия, прокуратура и резиденция президента. Погромщики крушат объекты инфраструктуры, бьют стекла, жгут машины. В городе частично отключено электричество. Известно о гибели и нанесении увечий силовикам. Президент Токаев заявил, что известно о множестве таких случаев: вот, вероятно, кадры одного такого эпизода.





Разгромлены редакции основных СМИ, захвачен аэропорт города

В Алматы неизвестные разгромили редакции основных СМИ. Захвачен аэропорт города, из которого был эвакуирован персонал. Известно об остановке авиасообщения и с городом Атырау. В крупных провинциальных городах подверглись атакам и частично захвачены здания госадминистраций. Пострадали сотни полицейских. Пострадало не мене 300 предприятий. Мародеры грабят магазины и банкоматы. Граждане начали панически снимать наличные в банках. В Актау участники беспорядков взяли в заложники военных - здесь была остановлена армейская колонна. В места массового скопления людей подвозят КАМазами булыжники, которые используются для атак на полицию и военных.

Город Актобе захватили погромщики, вооруженные арматурой, палками и щитами: они отлавливают полицейских, отбирают у них оружие, громят магазины. У здания акимата гремели взрывы - очевидцы сообщают о множестве пострадавших.

Правительство ушло в отставку

Утром правительство страны ушло в отставку, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров. Также с сегодняшнего дня президент Казахстана вступает в должность председателя Совета безопасности. При этом он обещал опубликовать в ближайшие часы программу политических реформ.

Президент выпустил обращение

Касым Жомат Токаев выпустил специальное обращение с напоминанием, что ни одно преступление не останется без наказания и намерен действовать жестко. Но ситуацию взять под контроль пока не удается. В ряде регионов страны на период до 19 января введено чрезвычайное положение.

Требования протестующих вовсе не экономического характера