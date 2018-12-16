Казахстан сегодня отмечает День независимости

Казахстан сегодня отмечает главный национальный праздник - День независимости. 27 лет назад республика стала суверенным государством. В честь праздника по всей стране проходят фестивали и ярмарки. С Днем независимости Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что стратегические отношения Минска и Астаны будут и далее активно развиваться на благо народов обеих стран.