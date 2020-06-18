Казахстан вновь уходит на карантин

Ограничения из-за распространения коронавируса вводятся уже второй раз. В некоторых городах временно приостанавливают работу торговых центров. Закрывают сетевые магазины, крытые рынки. А с 20 июня запретят и въезд в турзоны. Сегодня стало известно, что первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Он находится на самоизоляции.



А вот что буквально вчера Агентству теленовостей в интервьюрассказалАлмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины (Казахстан):



- Какая сейчас у вас обстановка в Казахстане по коронавирусу?



- Мы отмечаем увеличение амплитуды заболеваемости. Если раньше эпидемиологическая кривая как-то сдерживалась еще месяц назад, то сейчас, к сожалению, заболеваемость почти удвоилась или утроилась. Увеличилось число поступивших в больницу. Больше стало тяжелых больных коронавирусной инфекцией и увеличилась, соответственно, смертность.



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