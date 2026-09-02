Германия стремительно погружается в затяжной социальный и экономический кризис. Согласно соцопросу, опубликованному в Der Tagesspiegel, уже 27 % немецких семей всерьез опасаются, что в ближайший год не смогут покрыть базовые расходы на отопление, одежду и еду.

До прихода к власти Мерца этот показатель составлял всего 15 %. Доля абсолютно благополучных семей рухнула до 40 %. Каждая пятая ячейка общества больше не может позволить себе покупку мебели, отпуск или поход в ресторан. При этом в 22 % случаев доведенные до отчаяния родители признались, что из-за экономии им пришлось урезать расходы на собственных детей, лишая их хобби и подарков.