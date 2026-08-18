Каждый четвертый за чертой бедности: литовцы отмечают ухудшение жизни в стране

2/3 жителей Литвы отмечают ухудшение ситуации в стране, об этом говорят данные опроса компании "Балтиес тиримай".



Социологи фиксируют стабильно пессимистичные настроения на фоне экономической нестабильности и падения уровня жизни. Это неудивительно, Литва официально признана самой бедной страной Евросоюза.



По данным Евростата, уровень риска нищеты в республике подскочил до 22,5 %. За чертой выживания оказался почти каждый четвертый литовец. Ситуацию усугубляет рекордный за последние 3 года взлет цен.



Годовая инфляция в стране пробила отметку без малого в 6 %. Но больнее всего по кошелькам граждан ударили счета за коммуналку (отопление и свет подорожали сразу на 15 %.