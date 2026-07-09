Пушки вместо масла. Военные амбиции Германии оказались выше благосостояния собственного народа.

Берлин договорился с Вашингтоном о покупке крылатых ракет Tomahawk и размещении их на своей территории. И это только начало: к 2029 году Мерц намерен довести военные расходы до 5 % ВВП.

Оборонка сжирает треть всех федеральных трат. При этом реальная промышленность летит в пропасть. Каждые 20 минут в Германии разоряется одна фирма.

Это "цунами банкротств" вымывает рабочие места и благосостояние. Ежемесячно 15 тыс. человек теряют работу в промышленности.

Простые немцы продолжают расплачиваться за ускоренную милитаризацию своими кошельками и заводами.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Вы разгоняете военные расходы до астрономических высот, хотя безопасность Германии от этого ничуть не выигрывает. Вместо этого вы создаете управляемую и финансируемую государством военную экономику как замену уничтоженной реальной промышленности оборонную индустрию, продукцию которой вы дарите Украине. Год за годом вы хотите копить долги более чем на 200 млрд евро. До 2030 года это составит 1 трлн евро."

Во II квартале 2026 года немецкая экономика потеряла почти 5 тыс. предприятий. Это антирекорд за два десятилетия. Под ударом оказались почти все отрасли, а без работы остались 45,5 тыс. человек.

И это только официальные цифры по крупным банкротствам. У немецкого среднего бизнеса тоже заканчиваются резервы.