Каждые 17 секунд от COVID-19 умирает европеец

Печальную статистику представила Всемирная организация здравоохранения. Так, каждые 17 секунд в Европе умирает COVID-пациент. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Врач напомнил о важности масочного режима и внимательном отношении к пожилым людям. По мнению Клюге, введение локдауна из-за коронавируса - мера крайняя и нужно учитывать сопутствующие потери. Необходимо, чтобы работали школы, особенно начальные.

За весь период пандемии коронавирусом заразилось около 60 миллионов человек, скончались почти полтора миллиона. В лидерах по показателям остаются США. Суточный максимум летальных исходов зафиксирован в России - умер 491 человек. Жесткий локдаун, подобный весеннему, действует, к примеру, в Австрии. Введение полного карантина рассматривает правительство Болгарии. Тотальный карантин уже в декабре могут ввести в Украине, заявили в Кабинете министров.