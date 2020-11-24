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Каждые 17 секунд от COVID-19 умирает европеец
Печальную статистику представила Всемирная организация здравоохранения. Так, каждые 17 секунд в Европе умирает COVID-пациент. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Врач напомнил о важности масочного режима и внимательном отношении к пожилым людям. По мнению Клюге, введение локдауна из-за коронавируса - мера крайняя и нужно учитывать сопутствующие потери. Необходимо, чтобы работали школы, особенно начальные.
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За весь период пандемии коронавирусом заразилось около 60 миллионов человек, скончались почти полтора миллиона. В лидерах по показателям остаются США. Суточный максимум летальных исходов зафиксирован в России - умер 491 человек. Жесткий локдаун, подобный весеннему, действует, к примеру, в Австрии. Введение полного карантина рассматривает правительство Болгарии. Тотальный карантин уже в декабре могут ввести в Украине, заявили в Кабинете министров.
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