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Каждый день страны ЕС фиксируют рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом
Тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Европе. Согласно последним данным с официального сайта Всемирной организации здравоохранения, каждый день страны ЕС фиксируют рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом. Цифры не идут в сравнение даже с весенними показателями. За последние 24 часа наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции - там свыше 30 тысяч новых случаев и более 500 смертей ежедневно. Затем идет Италия - свыше 20 тысяч. Потом Польша, Чехия и Германия - там более 10 тысяч зараженных каждый день.
В этой ситуации все больше стран принимают решения о вводе более жестких ограничительных мер. Со вчерашнего дня общенациональный карантин объявлен в Литве. Франция завтра вводит подобные меры как минимум до 1 декабря. Выходить из дома теперь можно только на работу, за продуктами или в случае крайней нужды. Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности. Частичный локдаун ждет и Германию – с 2 ноября закрываются рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, театры и концертные залы.
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