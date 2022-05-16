Если специальная военная операция в Украине затянется еще на три-четыре месяца, киевские власти будут вынуждены принять болезненные меры для спасения экономики. Об этом в интервью The Economist заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, правительство в случае затягивания конфликта будет вынуждено повысить налоги, пересмотреть затраты и даже пойти на национализацию ряда предприятий.



Каждый месяц боевых действий стоит экономике Украины 5 % ВВП. А что касается пакета помощи от Вашингтона, то Киев понятия не имеет, что будет входить в очередной набор экономических мер поддержки и когда он будет одобрен и передан украинской стороне.

