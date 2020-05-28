Каждый шестой человек в мире лишился работы из-за пандемии

Негативные последствия карантина тем временем все отчетливее ощущаются во всем мире. Каждый шестой молодой человек лишился работы после начала пандемии коронавируса! Такие данные приводит Международная организация труда. Согласно исследованиям, наиболее пострадали жители американских континентов, а также страны Европы и Центральной Азии! Там рабочее время сократилось в среднем на 12,9 процентов. Генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал правительства стран срочно принять меры, чтобы восстановить экономику и вернуть людей на рабочие места.