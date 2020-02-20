Казино в Макао возобновили работу после двухнедельного перерыва из-за коронавируса

Сегодня более 40 казино в китайском Макао возобновили работу после двухнедельного перерыва в целях профилактики распространения нового типа коронавируса. За этот период ситуация в городе улучшилась: не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. Посетители игорных заведений и персонал обязаны носить защитные маски, при входе у всех будут измерять температуру тела. Однако пока залы пустуют. Эксперты прогнозируют, что доходы от игорной индустрии в феврале сократятся по меньшей мере на 80 %.





В китайской провинции Хубэй снизилось число больных коронавирусом

Тем временем

. В эпицентре эпидемии - китайской провинции Хубэй - количество больных коронавирусом и число новых случаев заболеваний резко уменьшилось. Десять из пятнадцати городов провинции не подтвердили ни одного нового случая. По последним данным, всего от Covid-19 погибли 2118 человек. Выздоровели более 16 000.

В Иране зафиксировали первые случаи заражения Covid-19