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Казино в Макао возобновили работу после двухнедельного перерыва из-за коронавируса

Сегодня более 40 казино в китайском Макао возобновили работу после двухнедельного перерыва в целях профилактики распространения нового типа коронавируса. За этот период ситуация в городе улучшилась: не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. Посетители игорных заведений и персонал обязаны носить защитные маски, при входе у всех будут измерять температуру тела. Однако пока залы пустуют. Эксперты прогнозируют, что доходы от игорной индустрии в феврале сократятся по меньшей мере на 80 %.

В китайской провинции Хубэй снизилось число больных коронавирусом

Тем временем

ситуация в КНР начинает улучшаться

. В эпицентре эпидемии - китайской провинции Хубэй - количество больных коронавирусом и число новых случаев заболеваний резко уменьшилось. Десять из пятнадцати городов провинции не подтвердили ни одного нового случая. По последним данным, всего от Covid-19 погибли 2118 человек. Выздоровели более 16 000.

В Иране зафиксировали первые случаи заражения Covid-19

А в Иране подтвердили первые в стране случаи заражения коронавирусом. Оба заразившихся находятся в городе Куме - это место паломничества мусульман-шиитов со всего мира. Там было принято решение отменить сегодня занятия в школах и университетах.

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