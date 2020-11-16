Нагорный Карабах продолжают покидать армянские военные подразделения и эвакуироваться мирные жители. Кельбаджарский район будет освобожден от армейских частей на десять дней позже, чем планировалось - к 25 ноября. Официальный Баку согласился удовлетворить эту просьбу армян. Инфраструктурные и социальные объекты региона постепенно переходят под контроль российских миротворцев. В общей сложности их будет размещено около 2 тысяч. Накануне россияне заступили на охрану местного 800-летнего монастыря.