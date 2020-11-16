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Кельбаджарский район будет освобожден от армейских частей на десять дней позже, чем планировалось

Нагорный Карабах продолжают покидать армянские военные подразделения и эвакуироваться мирные жители. Кельбаджарский район будет освобожден от армейских частей на десять дней позже, чем планировалось - к 25 ноября. Официальный Баку согласился удовлетворить эту просьбу армян. Инфраструктурные и социальные объекты региона постепенно переходят под контроль российских миротворцев. В общей сложности их будет размещено около 2 тысяч. Накануне россияне заступили на охрану местного 800-летнего монастыря.

Возвращение к мирной жизни

К нормальной жизни постепенно возвращается Степанакерт: в городе восстановлено энергоснабжение и подача воды в дома. Тем временем в Азербайджане сообщили, что жертвами войны стали 94 мирных жителя. Количество погибших военных не называется.

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