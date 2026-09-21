"Кельтский альянс": зачем Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия объединились против Лондона

В валлийском городе Кардифф подписан документ, которого Лондон не ожидал. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии собрались вместе и приняли меморандум о взаимопонимании.

Шотландия вошла в унию с Англией в 1707 году. Акт об унии ликвидировал шотландский парламент, но страна сохранила собственную церковь, судебную систему и образование. Кстати, Англия так и не смогла завоевать горцев военным путем. Вместе этого в ход пошли династические союзы.

А в 1997 году лейбористы провели референдум о деволюции - передаче части полномочий регионам, и Шотландия получила свой парламент обратно спустя почти 300 лет. Но Шотландской национальной партии этого было мало, они хотели полной независимости и в 2014 году добились проведения референдума. Вопрос был один: должна ли Шотландия стать независимой страной?

Лондон пообещал: если останетесь, то расширим полномочия, и шотландцы немного успокоились. Полномочия чуть расширили, но ненадолго. В 2016 году случился Brexit, и в Эдинбурге 62 % проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, а Англия проголосовала за выход и вытащила Шотландию вместе с собой против ее воли.

С того момента Шотландская национальная партия не прекращала требовать второй референдум. В 2022 году первый министр Никола Стерджен объявила дату референдума - 19 октября 2023 года, однако Лондон запретил проведение. Дело дошло до Верховного суда.

Решение было единогласным - пять судей сказали, что Шотландия не может самостоятельно провести голосование о выходе из Великобритании. Вестминстер должен дать разрешение, которое ни за что не даст. Дело зашло в тупик.

Стерджен ушла в отставку в 2023 году. Новый лидер ШНП Джон Суинни продолжил линию на независимость, но сменил тактику - вместо лобового столкновения с Лондоном предложил объединение с другими регионами. Отсюда и возник меморандум в Кардиффе.

Меморандум не имеет юридической силы. Референдум без согласия Лондона провести нельзя - это решил Верховный суд Великобритании еще в 2022 году, но политический сигнал отправлен, ведь впервые все три региона синхронизировали требования.

Уэльс

Но что же с Уэльсом? Это самый тихий, забытый и самый старый из завоеванных Лондоном регионов. Последний независимый правитель Уэльса погиб в 1282 году. Английский король Эдуард I завершил завоевание и присвоил себе титул Принца Уэльского - с тех пор его носит наследник британского престола.

700 с лишним лет Уэльс был частью Англии де-факто. Собственного парламента не было до конца XX века. Валлийский язык выживал с трудом - его запрещали в школах, на нем нельзя было вести дела в суде. К середине XX века на нем говорили меньше 20 % населения.

В 1979 году лейбористы провели первый референдум о деволюции. Валлийцам предложили собственную ассамблею, но против высказались почти 80 %. Уэльс отказал сам себе, но в 1997-м попытку повторили. На этот раз с минимальным перевесом - чуть более 50 % - валлийцы проголосовали за. Национальная ассамблея Уэльса начала работу в 1999 году.

Партия Уэльса (Plaid Cymru) добивалась полной независимости с 1925 года, но всегда оставалась маргиналом. В 2021 году произошло невозможное - Plaid Cymru выиграла выборы в валлийский парламент и впервые возглавила правительство. Лидер партии Рун Ап Иорверт обещал референдум о независимости в течение первого срока, но признал невозможность его проведения без разрешения Лондона.

Уэльс - самый бедный регион Великобритании, где ВВП на душу населения ниже, чем в Англии и Шотландии. Но именно Уэльс принял у себя встречу трех лидеров, подписавших там меморандум. Тихий Уэльс, кажется, больше молчать не будет.

Сторонники независимости называют себя "Кельтским альянсом", у которого есть и вполне четкие экономические требования.

Распад Соединенного Королевства, основанного на многовековом грабеже, пиратстве и рабстве, сегодня кажется вполне логичным явлением, ведь насильно мил не будешь.

Почему в Соединенном Королевстве накопилось так много противоречий. Произойдет ли отделение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии от Великобритании. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".

Главное фото: RT на русском