Кембриджский словарь назвал новое слово 2023 года

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал еще одно слово года, им стал глагол "галлюцинировать", однако в несколько ином значении. Об этом сообщили на официальном сайте словаря, пишет Sputnik.

"Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать", - говорится в пресс-релизе издания.

Вместе с тем, речь о несколько специфическом значении этого слова, которое теперь связано еще и с искусственным интеллектом. Теперь словарь определяет его, как произведение ИИ "ложной информации".

Как пояснили составители словаря, выбор такого слова года обусловлен тем, что его новое значение демонстрирует, почему тема искусственного интеллекта вызывает столько споров.

Дело в том, что с развитием ИИ в английском языке появляется много новых терминов и слов, которые связаны именно с этой технологией. Так, в текущем году в Кембриджский словарь были включены сразу несколько слов и выражений. Это "большая языковая модель", "генеративный ИИ" и "GTP". Вместе с тем, некоторые уже существующие слова приобрели новое значение, которое теперь связано с искусственным интеллектом, отмечают на сайте словаря.

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "Искусственный интеллект" словом года.