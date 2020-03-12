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Кения рискует остаться без урожая из-за саранчи

Кения продолжает бороться с нашествием пустынной саранчи. Страна рискует остаться без урожая, если насекомые не будут уничтожены. ООН выделила Найроби наземную технику для распыления пестицидов на поля. Ранее в регионе были задействованы самолеты, но постоянные дожди препятствуют воздушному опрыскиванию. От нашествия саранчи в настоящее время страдают и другие страны Восточной Африки. Особенно сложная ситуация в Эфиопии и Сомали.

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